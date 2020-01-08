Galatasaray üçüncü transferini yaptı... Marcelo Saracchi ve Henry Onyekuru'yu renklerine bağlayan Sarı-Kırmızılılar, alacaklarına karşılık olarak Eskişehirspor'dan bonservisini alan Nijeryalı kanat oyuncusu Jesse Sekidika ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
F.BAHÇE DE İSTİYORDU
Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Sekidika ile her konuda anlaşan Sarı-Kırmızılılar'ın bu transfer için kasasından bonservis bedeli çıkmayacak.
SÜRATİ FARK YARATIYOR
Süratiyle dikkat çeken Jesse Sekidika, açık alanda tutulaması zor bir futbolcu. Nijeryalı bu sezon Eskişehirspor formasıyla TFF 1. Lig'de 16 maçta forma giyerken, rakip fileleri 8 kez sarstı. Nijeryalı oyuncu iki de asist yaptı. Galatasaray'ın transferini bitirdiği Sekidika'nın birkaç gün içinde Sarı-Kırmızılılar'ın kampına katılması bekleniyor.
Cimbom Jesse Sekidika'yı alarak bu transferde ezeli rakibi F.Bahçe'ye de çalım atmış oldu.
F.BAHÇE DE İSTİYORDU
Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Sekidika ile her konuda anlaşan Sarı-Kırmızılılar'ın bu transfer için kasasından bonservis bedeli çıkmayacak.
SÜRATİ FARK YARATIYOR
Süratiyle dikkat çeken Jesse Sekidika, açık alanda tutulaması zor bir futbolcu. Nijeryalı bu sezon Eskişehirspor formasıyla TFF 1. Lig'de 16 maçta forma giyerken, rakip fileleri 8 kez sarstı. Nijeryalı oyuncu iki de asist yaptı. Galatasaray'ın transferini bitirdiği Sekidika'nın birkaç gün içinde Sarı-Kırmızılılar'ın kampına katılması bekleniyor.
Cimbom Jesse Sekidika'yı alarak bu transferde ezeli rakibi F.Bahçe'ye de çalım atmış oldu.
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