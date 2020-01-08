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Mecburi istikamet Florya! , ’a bir adım daha yaklaştı...

Arda’nın ’a dönmesini çok isteyen ’in kısa süre içinde Başkan ile bir araya gelerek krizi çözmesi bekleniyor... Takımı şampiyonluk yarışında etkileyecek bir kriz yaşanmasını istemeyen Cengiz'in çok gönüllü olmasa da Arda ine onay vereceği ifade ediliyor.

Mecburi istikamet Florya
Arda Turan adım adım Florya'ya... Başakşehir yaptığı açıklama ile tecrübeli yıldızın sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Bu gelişme sonrası, Başkan Mustafa Cengiz'in tavrına rağmen gözler Galatasaray'a çevrildi.



KISA SÜREDE GÖRÜŞECEKLER
Arda'nın dönüşünü çok isteyen Fatih Terim'in kısa süre içinde Başkan Mustafa Cengiz'le bir araya gelmesi bekleniyor. İkilinin yaşanan krize son vermesine kesin gözüyle bakılıyor.



"GÜNDEMDE YOK" DEMİŞTİ
Daha önce yaptığı açıklamada "Arda gündemimizde yok" diyen Başkan Cengiz'in büyük bir kriz yaşanmaması adına gönüllü olmasa da e onay vereceği ifade ediliyor.



BARCELONA DA FESHEDECEK
Dün yaşanan gelişmenin ardından Barcelona'nın da Arda ile 5 ay sonra bitecek sözleşmesini feshetmesi bekleniyor. Eğer bir aksilik olmazsa 33 yaşındaki futbolcu G.Saray'a imzayı atacak.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
lı taraftarlar konusunda ikiye bölündü. Bazı taraftarlar, "Terim istiyorsa sorun yok" derken, bazı taraftarlar transfere şiddetle karşı çıkıyor.



BEŞİKTAŞ'TAN ARDA YALANLAMASI
Arda Turan'ın, Başakşehir'le sözleşmesini feshetmesinin ardından dün yıldız oyuncunun Asbaşkanı Emre Kocadağ ile aynı masada otururken çekilmiş olan fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğrafın eski olduğunu belirten Kocadağ, "Arda gündemimizde yok" açıklamasını yaptı.

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yunus (aslan kral ım) yunus (aslan kral ım)

huylu huyundan vazgeçmez ,gs a başka bir türk futbolcu gelmeli dinamik ve genç.

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cevapla 08.01.2020 08:56
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