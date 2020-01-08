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'dan 'a: Come to

kampında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan , Everton'dan ayrılması gündemde olan 'la ilgili bir soruya cevap verdi. Burak, "Söyleyebileceğim tek şey 'Come to ' olur. İnşallah hakkında hayırlısı olur" dedi.

Come to Beşiktaş
Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Burak Yılmaz, Everton'dan ayrılması gündemde olan 'la ilgili bir soruya cevap verdi. Burak, "Söyleyebileceğim tek şey 'Come to Beşiktaş' olur. İnşallah hakkında hayırlısı olur" dedi.



ARDA KARAKTERLİ BİR OYUNCU
'ın Beşiktaş'a gelmesi konusunda bir tasarrufunun olamayacağını da belirten Burak Yılmaz, "Arda çok karakterli bir oyuncudur" ifadesini kullandı.



SİVASSPOR MAÇI ÇOK ÖNEMLİ
Şampiyonluk şanslarının yüksek olduğunu ifade eden Burak Yılmaz, "İlk maçın lider Sivas ile olması bir avantaj. Kazanıp farkı 4'e indirmek istiyoruz. Kazanırsak yarışın içinde olacağız" dedi.


fit olması durumunda EURO 2020'de milli takıma önemli katkı verebileceği söyledi.


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