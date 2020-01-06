UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması gereği oyuncu satmak zorunda olan yönetim, Uzak Doğu ve Arap kulüplerinin ilgisini çeken Hollandalı yıldızı satış listesine eklemişti.

Bu iddialar sonra Ryan Babel'den iddiaları doğrulayan nitelikte bir hamle geldi. Ryan Babel Instagram biyografisinden Galatasaray'ı kaldırdı.