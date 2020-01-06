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  • 06.01.2020 14:45
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 15:14

'den flaş hamlesi... Galatasaray son dakika haberleri...

FFP anlaşması nedeniyle oyuncu satmak zorunda olan 'da 'in gözden çıkarıldığı iddia ediliyordu. Bu iddialar sonrası 33 yaşındaki Ryan Babel'den flaş bir hamle geldi. Ryan Babel, Instagram profilindeki Galatasaray ibaresini sildi.

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