UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması gereği oyuncu satmak zorunda olan yönetim, Uzak Doğu ve Arap kulüplerinin ilgisini çeken Hollandalı yıldızı satış listesine eklemişti.
Bu iddialar sonra Ryan Babel'den iddiaları doğrulayan nitelikte bir hamle geldi. Ryan Babel Instagram biyografisinden Galatasaray'ı kaldırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.