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’e büyük şok! satış listesine konuldu

FFP anlaşması nedeniyle oyuncu satmak zorunda olan Sarı-Kırmızılılar’dan flaş bir hamle geldi. ve Arap kulüplerinin ilgisini çeken Babel de listeye eklendi. Performansı tartışılan iyi bir teklif gelirse gözden çıkarılacak. Sol Onyekuru monte edilecek.

Ryan Babel’e büyük şok!
Ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala G.Saray'da hareketlilik artıyor... Birçok yıldız isimle yolları ayırmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar'la listeye yeni bir isim eklendi. TAKVİM'in ulaştığı bilgiye göre sezon başında büyük umutlarla alınan Ryan Babel de gözden çıkarıldı.

TRANSFER İÇİN SATIŞ ŞART!
UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması gereği oyuncu satmak zorunda olan yönetim, Uzak Doğu ve Arap kulüplerinin ilgisini çeken Hollandalı yıldızı satış listesine ekledi.



YERİNE OYNAYACAK İSİM HAZIR
Performansı tartışma konusu olan Babel'in satışı konusunda Fatih Terim de onayı verdi. Tecrübeli hoca, 2. yarı takıma katılacak olacak Onyekuru'yu sol monte etmeyi planlıyor.



KARAR MENAJERİNE İLETİLDİ
2.5 milyon Euro garanti ücret alan, 2 milyon Euro da imza parası ödenen Ryan Babel'in gidişi maaş bütçesini de rahatlatacak. Alınan bu flaş karar yıldız futbolcunun menajerine de iletildi.

TARAFTARLARIN HEDEFİNDE
Babel özelilkle vurdum duymaz tavırları nedeniyle taraftarların büyük tepkisini topluyor.



YENİDEN 'SARI' OLDU
yanı sıra imajı da tartışma konusu olan yine saç rengini değiştirdi. Yıldız futbolcu bu kez 'sarı'yı tercih etti.

TAKVİM ÖZEL

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