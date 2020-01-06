Galatasaray'ın Alman ekibi Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi'nin sağlık kontrolünden geçtiği ifade edildi. Oyuncunun, sarı-kırmızılı takımda akşam saatlerinde gerçekletirilecek idmana katılması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı kulüp daha önce sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır" açıklamasını yapmıştı. Cimbom bu transfer için Leipzig'e herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek.

SOL KANATTA DA GÖREV YAPIYOR

Saracchi sol bek pozisyonunda görev yapıyor ve hücuma dönük oyun yapısı ile dikkat çekiyor. Leipzig'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan ve gelişmesi için Galatasaray'a kiralık gönderilen 21 yaşındaki futbolcu, gerektiğinde sol kanatta da görev alabiliyor.

Ocak ayı transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray, transfere hızlı bir giriş yaptı. Ligin ikinci yarısına iddialı bir kadro ile girmek isteyen Aslan, Monaco'dan Hnery Onyekuru'yu da renklerine bağlamıştı.