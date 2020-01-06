Galatasaray, Almanya'nın Leipzig kulübünden kiraladığı Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi'nin transferini KAP'a duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada transferin detayları hakkında bilgi verildi.

İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama

Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 500.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 700.000 Euro ve 2020-2021 sezonu için net 1.350.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.