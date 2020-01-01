Badou Ndiaye resmen Trabzonspor'da.... Senegalli futbolcu dün Bordo-Mavili forma ile çekilmiş fotoğrafını "Yeni yıl sürprizi" notuyla paylaşarak transferi duyurdu.
KİRALIK GELİYOR
Bonservisi İngiliz ekibi Stoke City'de olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu kiralık olarak Trabzonspor'da forma giyecek. Ndiaye'nin yıllık ücretinde Trabzonspor'a gelmek için ciddi bir indirime gittiği de öğrenildi.
LİGİ İYİ BİLİYOR
Süper Lig'de daha önce Osmanlspor ve Galatasaray formaları giyen Ndiaye'nin Türkiye'deki 3. kulübü Trabzonspor oldu. Senegalli oyuncu kulübün devre arasında kampında yer alacak.
Süper Lig'de 125 maça çıkan Ndiaye, 22 gol attı.
KİRALIK GELİYOR
Bonservisi İngiliz ekibi Stoke City'de olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu kiralık olarak Trabzonspor'da forma giyecek. Ndiaye'nin yıllık ücretinde Trabzonspor'a gelmek için ciddi bir indirime gittiği de öğrenildi.
LİGİ İYİ BİLİYOR
Süper Lig'de daha önce Osmanlspor ve Galatasaray formaları giyen Ndiaye'nin Türkiye'deki 3. kulübü Trabzonspor oldu. Senegalli oyuncu kulübün devre arasında kampında yer alacak.
Süper Lig'de 125 maça çıkan Ndiaye, 22 gol attı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.