Fenerbahçe Beko, James Nunnally ile sezon sonuna kadar anlaştığını açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında formamızı giyen Birleşik Amerikalı forvet James Nunnally ile 2019-20 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır.



14 Temmuz 1990 tarihinde San Jose California'da dünyaya gelen James Nunnally, 2.01 boyunda ve hem 2 hem de 3 numaralı pozisyonlarda forma giyiyor.



Bu anlaşmanın kulübümüze ve James Nunnally'e hayırlı olmasını temenni ediyor, sporcumuza sarı-lacivertli formayla başarılar diliyoruz.'

James Nunnally kimdir?



14 Temmuz 1990 tarihinde San Jose California'da dünyaya gelen James Nunnally, kolej kariyerini UC Santa Barbara'da geçirdi ve önemli performanslara imza attı.



2012 yılının Ağustos ayında ilk profesyonel sözleşmesini Yunanistan'ın Kavala takımıyla imzalayan Nunnally'nin Yunanistan macerası kısa sürdü. Üç maça çıktıktan sonra Ekim ayında bu ülkeden ayrılan James, Bakersfield takımıyla Amerika'ya Gelişim Ligi ile geri döndü.



2012-13 ve 2013-14 sezonlarını çoğunlukla Gelişim Ligi'nde geçiren Nunnally, NBA takımlarından Atlanta Hawks ve Philadelphia 76ers ile 2013-14 sezonunda kısa süreli sözleşmeler de yaptı. Başarılı oyuncu, 2014 yılında aynı zamanda altı maçlık bir Porto Riko Ligi tecrübesi de yaşadı.



2014 yazını Indiana Pacers ve Miami Heat ile Yaz Ligi'nde geçiren Nunnally, Eylül ayında İspanyol temsilcisi Estudiantes ile sözleşme imzaladı. Buradan yedi maç sonunda ayrılan Amerikalı oyuncu, İsrail'in Maccabi Ashdod ekibine geçti.



James Nunnally, kariyerinin en parlak sezonlarından birini ise 2015-2016'da İtalyan takımı Sidigas Avellino ile yaşadı. İtalya Ligi'nde 40, İtalya Kupası'nda ise 3 maça çıkan Nunnally, özellikle İtalya Ligi'nde gösterdiği harika performansla dikkatleri üzerine çekti ve İtalya Ligi MVP'si oldu. Nunnally'nin taşıdığı Sidigas Avellino, İtalya Ligi'nde normal sezonu üçüncü sırada bitirdi ve Play-Off'ta yarı finale yükseldi. Avellino, İtalya Kupası'nda ise final oynadı ancak Milano'ya kaybetti. James Nunnally, İtalya Ligi'nde forma giydiği 40 maçın 37'sinde çift haneli sayılarda skor üretti. Nunnally, aynı zamanda ligin en skorer üçüncü oyuncusu olarak da dikkat çekti. Başarılı oyuncunun %41'lik üç sayı yüzdesi de İtalya Ligi'nin en iyileri arasındaydı.

Avellino'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken James Nunnally, 2016 yazında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Takımımızla iki EuroLeague sezonu yaşayan Nunnally, özellikle 2017-18 sezonunda oldukça etkili bir performans ortaya koydu. James, 2017-18 sezonunda üç sayı çizgisinin gerisinden %55.4 gibi müthiş bir yüzde yakalamıştı. Nunnally, Fenerbahçe forması giydiği bu süreçte 1 EuroLeague şampiyonluğu yaşadı ve 1 kez de Avrupa ikinciliği başarısında pay sahibi oldu. James, Fenerbahçe'de 2 Türkiye Ligi, 2 de Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları elde etti.



2018 yazında takımımızdan ayrılan Nunnally, 2018-19 sezonunun başında bir kez daha NBA macerasına atıldı. Minnesota Timberwolves ve Houston Rockets formaları giyen James, 2019'un Ocak ayında ise Olimpia Milan'a transfer oldu. Milan formasıyla 10 EuroLeague maçında oynayan James, burada 14.1 sayı, 2.9 ribaund, 2.2 asist ortalamaları yakaladı.



2019 yazında Olimpia Milan'dan ayrılan James Nunnally, 2019-20 sezonuna Çin Ligi ekiplerinden Shanghai Sharks ile anlaşarak girmişti.



2 ve 3 numaralı pozisyonlarda forma giyebilen Nunnally, üç sayı çizgisinin gerisinden yakalayabildiği yüzdenin ve çembere gidebilme özelliğinin yanı sıra, takımına sunduğu fiziksel artılarla da dikkat çekiyor.