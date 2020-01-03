2. Muriç vakası! Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez Sekidika için savaşıyor Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez de Eskişehirsporlu Jesse Sekidika'nın transferi için mücadele ediyor. Nijeryalı yıldızın menajeri Erdinç Şehit, Galatasaray'la anlaştıklarına yönelik haberlerir gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Jesse'nin hangi takıma transfer olacağı önümüzdeki hafta içinde netleşir" diye konuştu.

Sezon başında Vedat Muriç'i almak için büyük bir savaş veren Galatasaray ve Fenerbahçe birkez daha karşı karşıya... Ezeli rakipler bu kez de Eskişehirsporlu Jesse Sekidika'nın transferi için mücadele ediyor. Nijeryalı yıldızın menajeri Erdinç Şehit, Galatasaray'la anlaştıklarına yönelik haberlerir gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Jesse'nin hangi takıma transfer olacağı önümüzdeki hafta içinde netleşir" diye konuştu. TÜM MANŞETLER