Hollandalı efsane yıldız Robin van Persie, Fenerbahçe pişmanlığını itiraf etti. Van Persie, "Manchester United ile 1 yıl daha sözleşmem varken Fenerbahçe'ye gitmem hataydı. Takımda kalmayı tercih etmeliydim" diye konuştu.
Hollandalı efsane yıldız Robin van Persie, Fenerbahçe pişmanlığını itira fetti. Van Persie, "ManchesterUnited ile 1 yıl daha sözleşmem varken Fenerbahçe'ye gitmem hataydı. Takımda kalmayı tercih etmeliydim" diye konuştu.
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