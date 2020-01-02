Bugünkü
Takvim

: Keşke Fener’e gitmeseydim

Hollandalı efsane yıldız , pişmanlığını itiraf etti. Van Persie, "Manchester United ile 1 yıl daha sözleşmem varken Fenerbahçe'ye gitmem hataydı. Takımda kalmayı tercih etmeliydim" diye konuştu.

Keşke Fener’e gitmeseydim
Hollandalı efsane yıldız Robin van Persie, Fenerbahçe pişmanlığını itira fetti. Van Persie, "Manchester United ile 1 yıl daha sözleşmem varken Fenerbahçe'ye gitmem hataydı. Takımda kalmayı tercih etmeliydim" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriRobin van Persie: Keşke Fener’e gitmeseydim
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri