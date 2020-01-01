Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yusuf Yazıcı'ya "geçmiş olsun" telefonu





Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, sezon başında Trabzonspor'dan Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille kulübüne transfer olan Yazıcı'yı telefonla aradı.

Görüşmesinde Çavuşoğlu, hem yaşadığı sakatlık hem de evine hırsız girmesi nedeniyle Yazıcı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'nın da hırsızlık vakasıyla ilgilendiği aktarıldı.





HABERİ ROMA'DA ALDI

Aralık ayında Monaco-Lille maçında çapraz bağları kopan ofansif futbolcu geçen hafta bir süreliğine geldiği Trabzon'dan ameliyat olmak için İtalya'ya gitmişti.

Tedavisi için Roma'da bulunan 22 yaşındaki futbolcunun Lille'deki evine hırsız girdiği, değerli eşyaları ile arabasının çalındığı medyaya yansımıştı.

