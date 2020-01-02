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: ’ın payı çok büyük

Cimbom'un altyapısından yetişen ve Schalke'de forma giyen , kariyerindeki gelişimde G.Saray'ın büyük payı olduğunu söyledi. Ozan, "G.Saray'ın evladı" sıfatına layık olmaya çalışıyorum" dedi.

G.Saray'ın payı çok büyük
Cimbom'un altyapısından yetişen ve Schalke'de forma giyen , kariyerindeki gelişimde G.Saray'ın büyük payı olduğunu söyledi. Ozan, "G.Saray'ın evladı" sıfatına layık olmaya çalışıyorum" dedi.

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