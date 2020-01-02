Cimbom'un altyapısından yetişen ve Schalke'de forma giyen Ozan Kabak, kariyerindeki gelişimde G.Saray'ın büyük payı olduğunu söyledi. Ozan, 'G.Saray'ın evladı' sıfatına layık olmaya çalışıyorum' dedi. Cimbom'un altyapısından yetişen ve Schalke'de forma giyen Ozan Kabak, kariyerindeki gelişimde G.Saray'ın büyük payı olduğunu söyledi. Ozan, 'G.Saray'ın evladı' sıfatına layık olmaya çalışıyorum' dedi.
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