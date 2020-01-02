Aslan’ın Talisca çılgınlığı! Galatasaray transfer için resmen düğmeye bastı
Transfer çalışmalarını hızlandıran ve takımda büyük değişiklikler yapmayı planlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Faslı futbolcu Younes Belhanda ile yolları ayırıp kaliteli bir 10 numara almak isteyen Cimbom, Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca için atağa kalktı. Çin kulübü Guangzhou'da mutsuz olan Sambacı'yı 1.5 yıl kiralamak isteyen yönetim transfer için tüm şartları zorlama kararı alırken, Brezilyalı futbolcuya yapılacak çılgın teklif de ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar...
02.01.2020 07:46
- Son Güncelleme: 02.01.2020 07:46
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