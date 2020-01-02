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Aslan’ın Talisca çılgınlığı! Galatasaray transfer için resmen düğmeye bastı

Transfer çalışmalarını hızlandıran ve takımda büyük değişiklikler yapmayı planlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Faslı futbolcu Younes Belhanda ile yolları ayırıp kaliteli bir 10 numara almak isteyen Cimbom, Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca için atağa kalktı. Çin kulübü Guangzhou'da mutsuz olan Sambacı'yı 1.5 yıl kiralamak isteyen yönetim transfer için tüm şartları zorlama kararı alırken, Brezilyalı futbolcuya yapılacak çılgın teklif de ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar...

02.01.2020 07:46 - Son Güncelleme: 02.01.2020 07:46
Aslan’ın Talisca çılgınlığı! Galatasaray transfer için resmen düğmeye bastı

Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'in ilk yarısında beklediği performansı gösteremeyen Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde de istediği performansı sergileyemedi.

Aslan’ın Talisca çılgınlığı! Galatasaray transfer için resmen düğmeye bastı

İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Aslan, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla 27 puanla 7'inci sırada yer alıyor.

Aslan’ın Talisca çılgınlığı! Galatasaray transfer için resmen düğmeye bastı

Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ocak ayında yaşanacak kadro değişikliğinin sinyalini vermişti.

Aslan’ın Talisca çılgınlığı! Galatasaray transfer için resmen düğmeye bastı

Tecrübeli teknik adamın raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ligin araya girmesiyle çalışmaları hızlandırdı.

Aslan’ın Talisca çılgınlığı! Galatasaray transfer için resmen düğmeye bastı

Yapılacak olan transferlerle yakından ilgilenen Fatih Terim, ikinci yarıda iddialı bir kadroyla lige hızlı bir giriş yaparak takımını şampiyonluğa ulaştırmak istiyor.

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