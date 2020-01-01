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'ndan 'a sert tepki! "O lafların altında kalırsın"

Trabzonspor'un eski başkanı , 'ın "Beni yemeye çalışanların boğazına takılırım" sözlerini çok ağır bir şekilde eleştirdi. Hacıosmanoğlu, "O lafları konuşan, o lafların altında kalır" dedi.

O lafların altında kalırsın
Trabzonspor'un eski başkanı , 'ın "Beni yemeye çalışanların boğazına takılırım" sözlerini çok ağır bir şekilde eleştirdi.

ÇOK ÇİRKİN...
Hacıosmanoğlu, "Kullandığı cümleler Ünal hocaya yakışmadı. Arkasında hangi güçler olursa olsun, Trabzonspor başkanlık makamına 'Beni yemeye çalışanların boğazında kalırım, kılçık olurum' sözleri çok çirkin. O lafları konuşan, o lafların altında kalır" dedi. Hacıosmanoğlu ayrıca, "Trabzonspor ikinci yarıla odaklanmalı" diye konuştu.

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