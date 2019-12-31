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  • 31.12.2019 23:36
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 23:44

Son dakika: 'ya büyük şok! Evi soyuldu, arabası çalındı...

1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden 'de forma giyen ve kopan sağ diz ön çapraz bağının ameliyatı için 'da bulunan milli oyuncu 'nın Lille'deki evi soyuldu. Milli oyuncunun evindeki değerli eşyalar ve arabası çalındı.


'nın 'de bulunan evi soyuldu. Evin arka kapısından giren oyuncunun değerli eşyaları ve arabası da çalındı.

polisi akşam saatlerinde eve gitti ama yeni yıl nedeniyle kısaca bir ortamı gözlemledi, perşembe uzman ekibin geleceğini söyledi. Geçtiğimiz hafta Trabzon'da bulunan ve buradan ameliyat için 'ya geçen Yazıcı, 10 gündür evinde bulunmuyordu. 25-30 Aralık tarihleri arasında gerçekleştiği tahmin edilen ve kesin tarihi henüz belirlenemeyen olayda hırsızlar, arka kapıyı kırarak eve girdiler ve Yazıcı'nın değerli eşyalarını, spor malzemelerini, hazı formalarını, spor ayakkabılarını ve değerli saatlerini çaldılar.



Milli oyuncunun arabası da çalındı. Olay yerine akşam saatlerinde intikal eden Fransız polisi kısa bir incelemenin ardından yılbaşı gerekçesiyle detaylı inceleme yapmadı ve perşembe günü uzman ekibin geleceğini bildirdi. Konuyla ilgili olarak A Spor muhabiri Dündar Kılıç'a konuşan Yazıcı, "Cana geleceğine mala gelsin." dedi.

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