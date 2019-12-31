Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman'ın görevini bırakmasından sonra önemli açıklamalarda bulundu. İşte Başkan Ağaoğlu'nun açıklamaları: Divan Başkanımız ile Genel Sekreterimiz görüştü kendisiyle... Kendisi de bu açıklamalardan sonra göreve devam etme doğrultusunda bir düşüncede olmadığını ifade etmiş...
SONUNDA BIRAKIR GİDERSİNİZ
Hiç kimse Trabzonspor kalibresindeki kurumların üstünde değildir. Kulüp başkanı dahil olmak üzere. Gelirsiniz görevinizi yapasanızı. Eğer başarısız olursanız veya farklı etkenler devreye girdiğinde bırakır gidersiniz.
ONUN ARKASINDA DURDUK
Malatya maçı yaşadık. Kendisi bana havalimanında istifa etmesinin en doğru şey olacağını ifade etmişti. Bir kaç gün bekle biz gereğini yapacağız dedik. Ondan sonra aldığımız önlem ve tedbirler kamuoyunun malumudur.
KONYA SONRASI KONUŞMADI
Konya maçı sonrası açıklamalarım oldu. Hoca keşke Konya maçından sonra keşke benimle konuşsaydı. Kendisi tarafından bana hiç bir şekilde böyle bir şey iletilmedi. Ne kendisi tarafından ne de farklı kişiler tarafından.
FİKİR AYRILIĞI YAŞIYORUZ
Bizim ilişkimizi başkan hoca ilişkisi olarak nitelendirmek doğru olmazdı. Uzun süren beraberliğimiz vardı... Birbirimizle belirli noktalarda ayrıldığımızı tahmin ediyorum... Kırgınlık var mı, hayal kırıklığı var...
DAHA GÜÇLÜ DEVAM EDECEĞİZ
Mücadelimize kaldığımız yerden, çok daha güçlü olarak çok daha hırslı ve azimli olarak devam ettireceğimizden hiç kimsenin şüphesi ve endişesi olmasın. Mevcut halimizle yolumuza devam ediyoruz...
NE OLMUŞTU?
28 ARALIK CUMARTESİ - KARAMAN BASIN TOPLANTISINDA AĞAOĞLU'NU HEDEF ALMIŞTI
Ünal Karaman, Kayseri maçı sonrası ağır sözler sarfetti
Ağaoğlu, Konya ile oynadıkları maçtan sonra, "Bu futbol bize yakışmıyor" demişti. Karaman ise Kayseri ile oynadıkları maç sonrası Ağaoğlu'nu hedef aldı. Karaman, "Ağaoğlu, başkan kimliğinden daha ziyade zaman zaman taraftarlığını hatırlayabiliyor. Taraftar olarak eleştiri yapabiliyor. Taraftarın her türlü söylemine saygı duyuyoruz, anlayışla karşılıyoruz. Sonuçta 'taraftardır, normaldir' diyoruz. Kapalı kapılar ardında Sayın Başkan'la her şeyi konuşuyoruz ama anlamak istediği konular varsa, yine cevap verip konuşabiliriz. Eğer kendi başarımızın altında bizi ezmeye çalışıyorlarsa o ezmeye çalışanların boğazına takılırım" dedi.
TEHDİT MESAJLARI GELİYOR
Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman'ın istifası sonrasında tehdit mesajları geldiğini belirterek, "Bu şekilde hakaret etme hakkını kimse kimseye vermiyor" dedi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman ile yolların ayrılmasından sonra TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu... Başkan Ağaoğlu tehdit mesajları aldığını açıklayarak herkesi şok etti. Ağaoğlu, "Özel telefonuma onlarca belki de yüzlerce mesaj geldi. Bazıları tehdit içerikli. Geriye kalanların da tamamına yakın bir bölümü hakaret içerikli. Bu camiaya gönül veren veya bu camianın bireyi olduğunu ifade eden insanların kulüplerinin başkanına, şekil ne olursa olsun bu şekilde hakaret etme hakkını kimse kimseye vermiyor" dedi. Başkan Ağaoğlu, "Her türlü olumsuzluğun sorumlusu benim. Eleştiri normaldir. Ancak kulüp başkanına ve aile fertlerine hakaret edemezsiniz" dedi.
Karaman Trabzonspor ile Süper Lig'in ilk devresinde 32 puan topladı.
ÇİMŞİR'E EMANET
Ünal Karaman'ın yerine takımı şimdilik yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir çalıştıracak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.