rabzon

AĞAOĞLU'NU

ÇİMŞİR'E

Başkanı'ın görevini bırakmasından sonra önemli açıklamalarda bulundu.Divan Başkanımız ilegörüştü kendisiyle... Kendisi de bu açıklamalardan sonra göreve devam etme doğrultusunda bir düşüncede olmadığını ifade etmiş...kimsekalibresindekikurumlarınüstünde değildir.Kulüp başkanı dahilolmak üzere. Gelirsinizgöreviniziyapasanızı. Eğerbaşarısız olursanızveya farklı etkenlerdevreye girdiğindebırakır gidersiniz.maçı yaşadık. Kendisi bana havalimanında istifa etmesinin en doğru şey olacağını ifade etmişti. Bir kaç gün bekle biz gereğini yapacağız dedik. Ondan sonra aldığımız önlem ve tedbirler kamuoyunun malumudur.maçı sonrası açıklamalarım oldu. Hoca keşke Konya maçından sonra keşke benimle konuşsaydı. Kendisi tarafından bana hiç bir şekilde böyle bir şey iletilmedi. Ne kendisi tarafından ne de farklı kişiler tarafından.ilişkimizi başkan hoca ilişkisi olarak nitelendirmek doğru olmazdı. Uzun süren beraberliğimiz vardı... Birbirimizle belirli noktalarda ayrıldığımızı tahmin ediyorum... Kırgınlık var mı, hayal kırıklığı var...kaldığımız yerden, çok daha güçlü olarak çok daha hırslı ve azimli olarak devam ettireceğimizden hiç kimsenin şüphesi ve endişesi olmasın. Mevcut halimizle yolumuza devam ediyoruz...Ağaoğlu, Konya ile oynadıkları maçtan sonra, "Bu futbol bize yakışmıyor" demişti. Karaman ise Kayseri ile oynadıkları maç sonrası Ağaoğlu'nu hedef aldı. Karaman, "Ağaoğlu, başkan kimliğinden daha ziyade zaman zaman taraftarlığını hatırlayabiliyor. Taraftar olarak eleştiri yapabiliyor. Taraftarın her türlü söylemine saygı duyuyoruz, anlayışla karşılıyoruz. Sonuçta 'taraftardır, normaldir' diyoruz. Kapalı kapılar ardında Sayın Başkan'la her şeyi konuşuyoruz ama anlamak istediği konular varsa, yine cevap verip konuşabiliriz. Eğer kendi başarımızın altında bizi ezmeye çalışıyorlarsa o ezmeye çalışanların boğazına takılırım" dedi.Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu Ünal Karaman 'ın istifası sonrasında tehdit mesajları geldiğini belirterek, "Bu şekilde hakaret etme hakkını kimse kimseye vermiyor" dedi.Başkanıile yolların ayrılmasından sonra'a özel açıklamalarda bulundu... Başkantehdit mesajları aldığını açıklayarak herkesi şok etti., "Özel telefonuma onlarca belki de yüzlerce mesaj geldi.Geriye kalanların da tamamına yakın bir bölümü hakaret içerikli." dedi. Başkan, "Her türlü olumsuzluğun sorumlusu benim. Eleştiri normaldir. Ancak kulüp başkanına ve aile fertlerine hakaret edemezsiniz" dedi.Karaman Trabzonspor ile Süper Lig'in ilk devresinde 32 puan topladı.Ünal Karaman'ın yerine takımı şimdilik yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir çalıştıracak.