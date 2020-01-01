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  • 01.01.2020 21:06
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 21:11

Son dakika: 'ın yeni transferinin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Son dakika haberine göre 'ın Almanya'nın Leipzig kulübünden kiraladığı yeni transferi 'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

Yeni transferin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

'ın sol bek transferinde anlaşmaya vardığı 21 yaşındaki 'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

Sarı-kırmızılı takımın 1,5 yıl kiralık olarak kadrosuna katacağı Uruguaylı sol bek 3 Ocak Cuma günü İstanbul'da olacak. Sağlık kontrollerinden geçecek Marcelo Saracchi imzanın ardından 4 Ocak Cumartesi günü kampa katılacak.

Galatasaray, RB Leipzig'in Temmuz 2018'de 12 milyon Euro'ya River Plate'ten satın aldığı genç futbolcu için Alman kulübüne herhangi bir ücret ödemeyecek ve yapılan anlaşma gereği sadece oyuncunun maaşını karşılayacak.

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