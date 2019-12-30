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  • 30.12.2019 15:13
  • Son Güncelleme: 30.12.2019 15:44

Son dakika: Trabzon'da dönemi sona erdi

Son dakika haberine göre Trabzon'da teknik direktör ile yollar ayrıldı. Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada Karaman'a sezon sonuna kadar olan alacaklarının ödendiği bildirildi.

Trabzonspor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi

Trabzon'da teknik direktör ile yollar ayrıldı. Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada Karaman'a sezon sonuna kadar olan alacaklarının ödendiği bildirildi.

İŞTE KAMUOYU AYDINLATMA PLATFORMU'NA BİLDİRİLEN O AÇIKLAMA:
Şirketimiz ile Teknik Direktör Ünal Karaman arasındaki 07.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Buna göre, Ünal Karaman'a, bu sezon sonuna kadarki altı aylık dönemde (01.12.2019-31.05.2020) doğacak olan 2.250.000.-TL tutarındaki ileriye dönük tüm maaşları ödenmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.

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