Trabzonspor'da dün KAP'a yapılan açıklama ile teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrıldığı açıklanmıştı. Bordo mavili kulüpte bu ayrılığın ardından ise yeni hoca arayışları başladı.



"SONUNDA BIRAKIR GİDERSİNİZ"

Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman'ın görevini bırakmasından sonra önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Hiç kimse Trabzonspor kalibresindeki kurumların üstünde değildir. Kulüp başkanı dahil olmak üzere. Gelirsiniz görevinizi yapasanızı. Eğer başarısız olursanız veya farklı etkenler devreye girdiğinde bırakır gidersiniz." dedi.



"ONUN ARKASINDA DURDUK"

Ağaoğlu, "Malatya maçı yaşadık. Kendisi bana havalimanında istifa etmesinin en doğru şey olacağını ifade etmişti. Bir kaç gün bekle biz gereğini yapacağız dedik. Ondan sonra aldığımız önlem ve tedbirler kamuoyunun malumudur." ifadelerini kullandı.







KONYA SONRASI KONUŞMADI

Başkan Ağaoğlu, "Konya maçı sonrası açıklamalarım oldu. Hoca keşke Konya maçından sonra keşke benimle konuşsaydı. Kendisi tarafından bana hiç bir şekilde böyle bir şey iletilmedi. Ne kendisi tarafından ne de farklı kişiler tarafından." açıklamasında bulundu.



FİKİR AYRILIĞI YAŞIYORUZ

Ağaoğlu, "Bizim ilişkimizi başkan hoca ilişkisi olarak nitelendirmek doğru olmazdı. Uzun süren beraberliğimiz vardı... Birbirimizle belirli noktalarda ayrıldığımızı tahmin ediyorum... Kırgınlık var mı, hayal kırıklığı var..." dedi.



DAHA GÜÇLÜ DEVAM EDECEĞİZ

Başkan Ağaoğlu, "Mücadelimize kaldığımız yerden, çok daha güçlü olarak çok daha hırslı ve azimli olarak devam ettireceğimizden hiç kimsenin şüphesi ve endişesi olmasın. Mevcut halimizle yolumuza devam ediyoruz...." ifadelerini kullandı.



ÇİMŞİR'E EMANET

Ünal Karaman'ın yerine takımı şimdilik yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir çalıştıracak..



