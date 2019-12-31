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  • 31.12.2019 09:27
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 09:27

Son dakika: Süper Lig'de sürpriz ayrılık

Son dakika haberine göre Bülent Korkmaz'ın yerin Antalya'un başına geçen 'ın kırmızı-beyazlı ekiple yolları ayrıldığı iddia edildi.

Süper Lig'de sürpriz ayrılık

Son dakika gelişmesine göre; Süper Lig ekiplerinden Antalya'da, Bülent Korkmaz'ın yerine göreve getirilen teknik direktör ile yolların ayrıldığı ifade edildi.

Süper Lig takımlarından 'da flaş bir ayrılık yaşandı. Alınan bilgilere göre teknik direktör Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı.

Akdeniz temsilcisi ligin ilk yarısını, topladığı 14 puanla küme düşme hattında bitirdi. Kırmızı-beyazlı ekip son olarak deplasmanda Galatasaray'a 5-0 mağlup olmuştu.

Teknik direktör Tomas bu karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Büyük değişiklikler olacak bu takımda. Geçen sene Rize'de bunu gördüm ve yaşadım. Bu takım ligde kalmayı hak ediyor ve ben takımıma inanıyorum" diye konuşmuştu.

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