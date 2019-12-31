Trabzonspor'un transfer gündemindeki Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, sosyal medya hesabından bordo-mavi formalı fotoğrafını paylaştı.

Ndiaye, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzonspor forması giydiği fotoğrafına yer verdi ve "Yeni yıl sürprizi" ifadesini kullandı.





Türkiye kariyerinde Osmanlıspor ve Galatasaray'da forma giyen orta saha oyuncusu, daha sonra İngiliz takımı Stoke City'ye transfer olmuştu.

Ndiaye'nin 6 aylığına bedelsiz olarak İngiliz kulübünden kiralandığı, 4 Ocak'ta bordo-mavili takımın Antalya'da başlayacak kampına katılacağı öğrenildi.

BADOU NDİAYE KİMDİR?

Tam adı Papa Alioune Ndiaye'dir. Badou annesinin bebek iken koyduğu lakaptır. Yaygın olarak bu isimle anılır. Senegal'in başkenti Dakar'da 27 Ekim 1990 tarihinde dünyaya gelen Ndiaye futbola Diambars'ta başladı. Burada Bodo Glimt tarafından keşfedilen ve Norveç'teki birçok Afrikalı gibi ilk yurt dışı deneyimini yaşayan yıldız futbolcun önce kiralandı sonra bonservisiyle sarı siyahlı ekibe imza attı. Ülkemizde Hüseyin Çimşir'in raporları doğrultusunda Osmanlıspor tarafından 350 bin euroya transfer edilen Ndiaye burada gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı ve üç sezon sonra Galatasaray'ın yolunu tuttu. Sarı kımrızılılara 7.5 milyon euroya mal olan 29 yaşındaki oyuncu, yarım sezon sonra Stoke City'e 16 milyon euro karşılığında transfer oldu. Geçtiğimiz sezon bir kez daha kiralık olarak Galatasaray forması giydi. 2019-2020 sezonuna kırmızı beyazlı kulüpte bşaladı. 13 maçta gol ya da asist başarısı gösteremedi.

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