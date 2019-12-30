Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye son dakika çalımı! Transferde büyük rekabet
Süper Lig'de dün oynanan karşılaşmalarla birlikte ilk devre tamamlandı. Sivasspor ilk yarının lideri olmayı başarırken, Sivasspor'u Başakşehir ve Trabzonspor takip etti. İlk devrenin ardından gözler 4 Ocak'ta başlayacak transfer dönemine çevrildi. Kadrolarını güçlendirmek isteyen ekipler bazı isimler için karşı karşıya geldi. Bunun son örneği ise Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında yaşandı. İşte Süper Lig'de yaşanan transfer savaşının detayları...
30.12.2019 12:54
- Son Güncelleme: 30.12.2019 12:56
Süper Lig'de ilk devresinin bitiş düdüğü, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe mücadelesi sonunda çaldı.
Sivasspor ilk yarıyı 37 puan ile zirvede tamamlamayı başarırken onu 33 puanla Medipol Başakşehir ve 32 puanla Trabzonspor takip etti. 4 büyük kulüpten Fenerbahçe 4., Beşiktaş 5., Galatasaray ise 27 puanla ilk devreyi 7. sırada tamamladı.
Ligde perdenin kapanmasının ardından kulüplerin, 17 Ocak 2020 tarihinde başlayacak ikinci yarı öncesi, transfer hareketliliği başladı.
4 Ocak'ta başlayacak olan transfer tescil dönemi, özellikle ligin 4 büyük ekibi olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor oldukça hareketli bir transfer sezonu geçirecek gibi görünüyor.
Sezon başlangıcında olduğu gibi bazı isimlerde karşı karşıya gelen ligin dev ekiplerinden bu kez Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında kılıçlar çekildi.