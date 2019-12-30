Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye son dakika çalımı! Transferde büyük rekabet

Süper Lig'de dün oynanan karşılaşmalarla birlikte ilk devre tamamlandı. Sivasspor ilk yarının lideri olmayı başarırken, Sivasspor'u Başakşehir ve Trabzonspor takip etti. İlk devrenin ardından gözler 4 Ocak'ta başlayacak transfer dönemine çevrildi. Kadrolarını güçlendirmek isteyen ekipler bazı isimler için karşı karşıya geldi. Bunun son örneği ise Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında yaşandı. İşte Süper Lig'de yaşanan transfer savaşının detayları...

30.12.2019 12:54 - Son Güncelleme: 30.12.2019 12:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





