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  • 31.12.2019 18:28
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 18:28

Son dakika: 'dan flaş Florya açıklaması!

, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin yeniden kulübe kazandırıldığını açıkladı. Sarı-kırmızılı takım bu gelişmeyi resmi hesaptan duyururken, gayrimenkuller ve bütün hacizlerin de kaldırıldığını bildirdi.

Galatasaray'dan Florya açıklaması!

, bir süredir geri alma çalışmalarını yürüttüğü Florya arazisini, yeniden kulübe kazandırıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı takımın yaptığı açıklamada;

''Galatasaray Spor Kulübü için mali açıdan son derece önemli olan yapılandırma sürecinin ön koşulları 30.12.2019 itibariyle tamamlanarak, Florya Metin Oktay Tesisleri arazisi yeniden Kulübümüze kazandırılmıştır.

Ayrıca bu yapılandırma ile birlikte Kulübümüzün gayrimenkulleri ve hesapları üzerindeki bütün hacizler de kaldırılmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.

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