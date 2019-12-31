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: 2. yarı farklı olacak

'ın Hollandalı yıldızı , "İlk yarıda fazla puan kaybettik. Ancak ikinci yarı çok farklı olacak. Taraftar yanımızda olsun" açıklamasında bulundu.

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