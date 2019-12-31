Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, 'İlk yarıda fazla puan kaybettik. Ancak ikinci yarı çok farklı olacak. Taraftar yanımızda olsun' açıklamasında bulundu. Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, 'İlk yarıda fazla puan kaybettik. Ancak ikinci yarı çok farklı olacak. Taraftar yanımızda olsun' dedi.
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