Beşiktaş'ta yıldız futbolcu yönetime rest çekti

Süper Lig'de ilk devreyi Gençlerbirliği galibiyetiyle tamamlayan Beşiktaş'ta gözler ara transfer dönemine çevrilirken, takım içerisinde de bazı huzursuzlukların olduğu iddia edildi. Abdullah Avcı'nın listesindeki isimler için temasları sıklaştıran siyah-beyazlı yönetim, takımın yıldızı pozisyonundaki isimden gelen haberle sarsıldı. İşte o gelişmeler...

31.12.2019 08:12 - Son Güncelleme: 31.12.2019 08:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





