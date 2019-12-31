Beşiktaş'ta yıldız futbolcu yönetime rest çekti
Süper Lig'de ilk devreyi Gençlerbirliği galibiyetiyle tamamlayan Beşiktaş'ta gözler ara transfer dönemine çevrilirken, takım içerisinde de bazı huzursuzlukların olduğu iddia edildi. Abdullah Avcı'nın listesindeki isimler için temasları sıklaştıran siyah-beyazlı yönetim, takımın yıldızı pozisyonundaki isimden gelen haberle sarsıldı. İşte o gelişmeler...
31.12.2019 08:12
- Son Güncelleme: 31.12.2019 08:12
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son sürat devam ederken takımın yıldız futbolcusu Adem Ljajic'ten beklenmedik bir hamle geldi.
Siyah-beyazlılar, inişli çıkışlı bir performans sergilerken kötü bir başlangıç yaptığı Süper Lig'de üst üste alınan seri galibiyetlerle moral depolamıştı.
Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe mağlubiyetleri takımda şok etkisi yaratırken, ligin ilk yarısının son maçında Atiba'nın yıldızlaştığı maçta Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup eden Beşiktaş, devreyi galibiyetle tamamladı.
Süper Lig'de topladığı 30 puanla 5. sırada yer alan siyah beyazlılarda gözler tamamen ara transfer dönemine çevrilmişti.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılar transfer hedefleriyle ilgili somut adımlar atarken mevcut oyuncular için karar aşamasına gelmişti.