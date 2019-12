Okay Yokuşlu, Melisa Kerman ile dünyaevine girdi

İspanya La Liga ekiplerinden Celto Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu ile İspanya Xuvenil Teis Voleybol Takımı'nda oynayan Melisa Kerman, Kaya İzmir Thermal & Convention'da düzenlenen düğün töreni ile hayatlarını birleştirdiler.



İzmir'de yapılan düğünde Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Bayram Bektaş gibi isimler de milli futbolcuyu yalnız bırakmadı.







27 Haziran 2019 tarihinde nişanlanarak evlilik yoluna giren Okay Yokuşlu ile Melisa Kerman çiftinin nikah şahitliğini Türkiye Cumhuriyeti İspanya Büyükelçisi Cihad Erginay, Altay Spor Kulubü'nün eski efsane futbolcularından Zafer Bilgetay, Yunanistan'ın Aris Voleybol Takımı oyuncusu Ece Hocaoğlu ve KSK Voleybol oyuncusu Buket Yılmaz üstlendi. Çiftin nikahını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kıydı.



Okay Yokuşlu ile Melisa Kerman çifti, düğünün ertesinde İspanya'ya döndüler.