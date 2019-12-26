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  • 26.12.2019 09:33
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 09:37

için 30 milyon euro iddiası! yolcusu mu?

ve A 'ın başarılı futbolcusu için yeni bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. Bu kez bahsi geçen rakam 30 milyon euro. Bu sezon 'ın en güvendiği isimlerin başında gelen Tufan,  aynı zamanda takımın kaptanlarından biri oldu.

Ozan Tufan için 30 milyon euro iddiası!

'de bu sezon gösterdiği performansla parmak ısırtan , ekiplerinin de radarına girdi.

İddiaya göre Premier Lig ekibi West Ham United bu transfer için 30 milyon euroluk bütçeyi gözden çıkardı.

Sezon sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erecek olan Ozan Tufan, döneminde gözden çıkarılmış ve Alanyaspor'a gönderilmişti.



Kadro dışı kaldıktan sonra daha çok futbola motive olan Ozan, çalışmalarının karşılığını aldı. Bu sezon 'ın en güvendiği isimlerin başında gelen Tufan, aynı zamanda takımın kaptanlarından biri oldu.

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