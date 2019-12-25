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’den 'Zorlu' göndermesi

’ya sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü , ’un Başkanı ve Başkaın ile ’daki görüşmesini hatırlattı. Twitter’dan açıklama yapan Terim, “Anlaşıldı; çok ZORLU geçecek” dedi.

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