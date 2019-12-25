Göztepe maçı sonrası açıklamaları sebebiyle PFDK'ya sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş bir tepki geldi. Terim, Twitter'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Zekeriya Alp ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Zorlu Center'da yaptığı görüşmeyi işaret ederek, "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı. Terim'in imalı tweetini G.Saraylı taraftarlar defalarca paylaştı.
- Spor
- 25.12.2019
- Gazete
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