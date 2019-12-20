Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Galatasaray, Çaykur Rizespor ile eşleşti. Kura çekimini yorumlayan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "İlk maç güzel olacak. İkinci maç bizim sahamızda. Türkiye Kupası denilince Galatasaray akla geliyor. İlk ve son sahibiyiz. İnşallah yine kupayı müzemize götürürüz. Motivasyonumuz yüksek." dedi.



BABEL'İN ŞİKAYETİ YENİ BİR DURUM DEĞİL

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Ryan Babel'in kulübü FIFA'ya şikayet etmesi konusu daha önce oldu ama gereği yapıldı. Yeni bir durum değil" dedi.





ARDA TRANSFERİ İÇİN NET AÇIKLAMA

Transfer ile ilgili de konuşan Günay, "Arda Turan konusunda bize intikal eden herhangi bir şey yok. Henüz çok erken. Ligin ilk yarısı sona erdiğinde bu konuları gündemimize alacağız, değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.