Arda Turan'ın 'Aslan Kral' paylaşımı olay oldu! Taraftar sosyal medyayı salladı
Arda Turan'ın sosyal medya paylaşımı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Sarı-kırmızılılar Ocak ayı için transfer çalışmalarına başlarken eski futbolcusu Arda Turan'ın takıma geri döneceği yüksek sesle konuşulmaya başlanmıştı. Arda Turan bu gelişmelerin ardından Galatasaray'a gelebilmek için Barcelona ile olan sözleşmesini feshetmek için Katalan ekibi yetkilileriye görüşme kaydetmişti. Ocak ayında Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Arda Turan'ın sosyal medya paylaşımı da Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. İşte o paylaşım ve Galatasaray taraftarının paylaşıma yaptığı yorumlar....
25.12.2019 22:58
- Son Güncelleme: 25.12.2019 23:12
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