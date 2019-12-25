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Arda Turan'ın 'Aslan Kral' paylaşımı olay oldu! Taraftar sosyal medyayı salladı

Arda Turan'ın sosyal medya paylaşımı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Sarı-kırmızılılar Ocak ayı için transfer çalışmalarına başlarken eski futbolcusu Arda Turan'ın takıma geri döneceği yüksek sesle konuşulmaya başlanmıştı. Arda Turan bu gelişmelerin ardından Galatasaray'a gelebilmek için Barcelona ile olan sözleşmesini feshetmek için Katalan ekibi yetkilileriye görüşme kaydetmişti. Ocak ayında Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Arda Turan'ın sosyal medya paylaşımı da Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. İşte o paylaşım ve Galatasaray taraftarının paylaşıma yaptığı yorumlar....

25.12.2019 22:58 - Son Güncelleme: 25.12.2019 23:12
Arda Turan'ın 'Aslan Kral' paylaşımı olay oldu! Taraftar sosyal medyayı salladı

Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrilmişti.

Arda Turan'ın 'Aslan Kral' paylaşımı olay oldu! Taraftar sosyal medyayı salladı

Yabancı ve kiralık oyuncuların fazlalığı ile takıma aidiyet duygusu eksikliği yaşayan Galatasaray, ocak ayında yerli operasyonuna başlayacak.

Arda Turan'ın 'Aslan Kral' paylaşımı olay oldu! Taraftar sosyal medyayı salladı

Sivasspor'da mükemmel bir grafik sergileyen Mert Hakan Yandaş'a teklif yapmaya hazırlanan Galatasaray, eski futbolcusu Arda Turan'ı gündemine almıştı.

Arda Turan'ın 'Aslan Kral' paylaşımı olay oldu! Taraftar sosyal medyayı salladı

Galatasaray'ın Başakşehir'i konuk ettiği maçta teknik direktör Fatih Terim'in elini öpen Arda Turan, hocasıyla arasını düzeltmişti.

Arda Turan'ın 'Aslan Kral' paylaşımı olay oldu! Taraftar sosyal medyayı salladı

Yaşanan bu olaydan sonra Arda'nın Galatasaray'a döneceği yüksek sesle konuşulurken transferle ilgili gelişmeler de yaşandı.

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