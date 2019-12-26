Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Jimmy Durmaz'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 3 maçtan men ve 13 bin TL'lik para cezasını onadı.



Tahkim Kurulu ayrıca, Demir Grup Sivasspor'un merdiven boşluklarının boş bırakılması nedeniyle aldığı cezaya yaptığı itirazı da reddetti.

TFF Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:



"Demir Grup Sivas Spor Kulübü'nün PFDK'nın 19.12.2019 tarihli E.2019-2020/424 K.2019-2020/523 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Demir Grup Sivas Spor Kulübü'nün merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Demir Grup Sivas Spor Kulübü'nün akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Jakup Jimmy Durmaz ve görevlisi Ömer Kılıç ile ilgili PFDK'nın 20.12.2019 tarihli E.2019-2020/449 K.2019-2020/546 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Jakup Jimmy Durmaz'ın kavga eylemi nedeniyle FDT'nin 45/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin görevlisi Ömer Kılıç'ın rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Jakup Jimmy Durmaz'ın erteleme talebinin reddine, oybirliği ile, karar verilmiştir."