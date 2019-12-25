Yunanistan’da VAR krizi çıktı

Yun anistan liginde oynanan Olympiakos-Volos maçının ardından skandal olaylar yaşandı. Karşılaşmada Olympiakos'un golünün iptal edilmesinin ardından hakemler yoğun şekilde eleştirilmişti. Olympiakos taraftarları Volos maçında gollerinin iptal edilmesinin ardından VAR hakeminin evine saldırdı. Camları kıran taraftarlar eve de maddi hasar verdi. Hakemler, yaşanan olayların ardından polis koruması talep etti.