Bugünkü
Takvim

’da krizi çıktı

liginde oynanan -Volos maçının ardından skandal olaylar yaşandı. Karşılaşmada Olympiakos'un golünün iptal edilmesinin ardından hakemler yoğun şekilde eleştirilmişti. Olympiakos taraftarları Volos maçında gollerinin iptal edilmesinin ardından hakeminin evine saldırdı. Camları kıran taraftarlar eve de maddi hasar verdi. Hakemler, yaşanan olayların ardından polis koruması talep etti.

Yunanistan’da VAR krizi çıktı
Yunanistan liginde oynanan Olympiakos-Volos maçının ardından skandal olaylar yaşandı. Karşılaşmada Olympiakos'un golünün iptal edilmesinin ardından hakemler yoğun şekilde eleştirilmişti. Olympiakos taraftarları Volos maçında gollerinin iptal edilmesinin ardından VAR hakeminin evine saldırdı. Camları kıran taraftarlar eve de maddi hasar verdi. Hakemler, yaşanan olayların ardından polis koruması talep etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriYunanistan’da VAR krizi çıktı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri