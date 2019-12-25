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Cimbom'da gençlik operasyonu! Galatasaray'ın transfer hedefinde 19-23 yaş arasında 9 futbolcu bulunuyor

Galatasaray'da gençlik operasyonu... Sarı-Kırmızılılar eğer FFP için gerekli olan oyuncu satışını yaparsa Fatih Terim'in scout ile ortaklaşa belirlediği isimler Kadewere, Wilson, Evander, Ederson, Omar Govea, Bundu ve Baars'tan en az 2'sini transfer edecek.

25.12.2019 08:06 - Son Güncelleme: 25.12.2019 08:06
Cimbom'da gençlik operasyonu! Galatasaray'ın transfer hedefinde 19-23 yaş arasında 9 futbolcu bulunuyor

Sezonun ilk yarısında çok büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray 'Gençlik Operasyonu' için düğmeye bastı. "Artık futbolcuların geçmişine değil, geleceğine yatırım yapacağız" diyen Fatih Terim yönetime listeyi verdi. Listede 19-23 yaş arasında 9 futbolcu bulunuyor.

YÜZDE 90 İMZAYI ATACAKLAR
Yönetim eski yıldızı Henry Onyekuru ve Leipzig'in sol beki Marcelo Saracchi'nin transferini yüzde 90 oranında bitirdi. Eğer bir aksilik olmazsa iki yıldız da 1.5 yıllığına kiralanacak.

Cimbom'da gençlik operasyonu! Galatasaray'ın transfer hedefinde 19-23 yaş arasında 9 futbolcu bulunuyor

KRİTİK NOKTA FFP ANLAŞMASI
Eğer FFP için gerekli olan transfer bütçesi oluşursa Terim ve scout ekibinin belirlediği listedeki isimlerden en az 2'si kadroya katılacak. Listede neredeyse tüm bölgeler için oyuncu var.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Yönetime verilen listede Kadewere, Wilson, Evander, Ederson, Ovea, Bundu ve Baars'ın bulunduğu öğrenildi. Futbolcuların menajerleri ve kulüpleriyle görüşmeler sürüyor.

Cimbom'da gençlik operasyonu! Galatasaray'ın transfer hedefinde 19-23 yaş arasında 9 futbolcu bulunuyor

HENRY ONYEKURU
Geçen sezon G.Saray'a şampiyonluğu getiren isimlerder birisiydi. Monaco'da tutunamadı.

ARTIK DÖNÜŞ İÇİN GÜN SAYIYOR
Sezon başında Everton'dan 13 milyon Euro karşılığında Monaco'ya transfer olan Onyekuru çok özlediği Galatasaray formasını kısa süre içinde giyecek.

Cimbom'da gençlik operasyonu! Galatasaray'ın transfer hedefinde 19-23 yaş arasında 9 futbolcu bulunuyor

TINO KADEWERE
Le Havre formasını giyiyor. 23 yaşında Zimbabweli forvet. Bu sezon 17 golü var.

Cimbom'da gençlik operasyonu! Galatasaray'ın transfer hedefinde 19-23 yaş arasında 9 futbolcu bulunuyor

MARCELO SARACCHI
Uruguaylı sol bek Leipzig'de oynuyor. 7 maçta oynadı. 1.5 yıllığına kiralanıyor.

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