Cimbom'da gençlik operasyonu! Galatasaray'ın transfer hedefinde 19-23 yaş arasında 9 futbolcu bulunuyor
Galatasaray'da gençlik operasyonu... Sarı-Kırmızılılar eğer FFP için gerekli olan oyuncu satışını yaparsa Fatih Terim'in scout ile ortaklaşa belirlediği isimler Kadewere, Wilson, Evander, Ederson, Omar Govea, Bundu ve Baars'tan en az 2'sini transfer edecek.
Sezonun ilk yarısında çok büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray 'Gençlik Operasyonu' için düğmeye bastı. "Artık futbolcuların geçmişine değil, geleceğine yatırım yapacağız" diyen Fatih Terim yönetime listeyi verdi. Listede 19-23 yaş arasında 9 futbolcu bulunuyor.
YÜZDE 90 İMZAYI ATACAKLAR
Yönetim eski yıldızı Henry Onyekuru ve Leipzig'in sol beki Marcelo Saracchi'nin transferini yüzde 90 oranında bitirdi. Eğer bir aksilik olmazsa iki yıldız da 1.5 yıllığına kiralanacak.
KRİTİK NOKTA FFP ANLAŞMASI
Eğer FFP için gerekli olan transfer bütçesi oluşursa Terim ve scout ekibinin belirlediği listedeki isimlerden en az 2'si kadroya katılacak. Listede neredeyse tüm bölgeler için oyuncu var.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Yönetime verilen listede Kadewere, Wilson, Evander, Ederson, Ovea, Bundu ve Baars'ın bulunduğu öğrenildi. Futbolcuların menajerleri ve kulüpleriyle görüşmeler sürüyor.