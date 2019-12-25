Cimbom'da gençlik operasyonu! Galatasaray'ın transfer hedefinde 19-23 yaş arasında 9 futbolcu bulunuyor

KRİTİK NOKTA FFP ANLAŞMASI

Eğer FFP için gerekli olan transfer bütçesi oluşursa Terim ve scout ekibinin belirlediği listedeki isimlerden en az 2'si kadroya katılacak. Listede neredeyse tüm bölgeler için oyuncu var.



GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Yönetime verilen listede Kadewere, Wilson, Evander, Ederson, Ovea, Bundu ve Baars'ın bulunduğu öğrenildi. Futbolcuların menajerleri ve kulüpleriyle görüşmeler sürüyor.