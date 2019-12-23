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Kanarya derbide ’ı avladı ’de müthiş seri 15 yıla çıktı!

Fener, 2019’un son derbisinde 22’de Kruse (pen.) ve 32’de ’ın füzesi ile 2-0’ı yakaladı. 45’te Atiba’nın golü ’ı umutlandırdı. Fakat 58'de sahne aldı. Derbiyi 3-1 kazanan Sarı-Lacivertliler lider spor ile puan farkını 6'ya indirdi.

Fener tufanı

Derbi Fener'in işi!.. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş3-1 yenerek ezeli rakibine karşı Kadıköy'de 14 yıllık yenilmezlik serisini sürdürdü. Fener böylece lider Sivas'la farkı 6 puana indirdi. 22. dakikada Rebocho'nun ceza sahasında elle oynaması sonrasında VAR uyarısı sonrası Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Kruse penaltıdan golü attı: 1-0.

ATIBA UMUTLANDIRDI AMA
32. dakikada Fenerbahçe 2. golü buldu. Ozan Tufan yaklaşık 25 metreden mükemmel bir şutla Karius'u mağlup etti: 2-0. 45+5. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde Atiba'nın ayak koyduğu top ağlarla buluştu: 2-1.

ISLA'DAN ASİST VEDAT'TAN GOL
48'de Elneny'nin kafa vuruşu üstten auta gitti. 54'te Burak Yılmaz yüzde yüz pozisyonda Altay'ı geçemedi. 58. dakikada Isla'nın sağ çizgiden asistinde Vedat Muriç şık bir dokunuşla skoru 3-1 yaptı. Kalan dakikalarda skor değişmedi.



BURAK KAÇIRDI, VEDAT ATTI
Maçın kader anı 54. dakikada yaşandı... yüzde yüz pozisyonda golü atamadı. Ancak 4 dakika sonra affetmedi ve skor 2-2'ye gelecekken bir anda 3-1 oldu.

KRUSE'DEN LİGDE 2. GOL
Son haftaların en çok eleştirilen isimlerinden biri olan Max Kruse penaltıdan golünü attı. Bu sezon ligde 2. kez ağları havalandırdı.

VEDAT MURİÇ 22 GOLLE 2019'UN EN GOLCÜSÜ
Dün geceki kritik derbide Isla'nın asistinde Fenerbahçe'nin 3. golünü Beşiktaş ağlarına bırakan Vedat Muriç 22 golle Süper Lig'de 2019 yılının en golcüsü oldu. Dün gece etkili bir oyun sergileyen Vedat Muric 22 golün 12'sini Çaykur Rizespor formasıyla, 10'unu ise Fenerbahçe'de attı.



İLK DEVREDE TAM 7 PENALTI!
Dün ilk golü penaltıdan bulan Fenerbahçe, 7 penaltıyla bu alanda ligin zirvesinde oturuyor... Sarı-Lacivertliler bu penaltıların tamamını maçların ilk yarılarında kazandı.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞANDI
Çok sıkıntılı bir süreçte derbisini kazanan 'de büyük bir sevinç yaşandı.



İŞTE OZAN'IN MÜTHİŞ GOLÜ
Gecenin yıldızı 32. dakikada Beşiktaş kalesini önünde bulur bulmaz müthiş bir füze çıkardı.



Top adeta 90 diye tabir edilen yere gitti ve Karius'u mağlup etti.



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