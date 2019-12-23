Derbi Fener'in işi!.. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ı 3-1 yenerek ezeli rakibine karşı Kadıköy'de 14 yıllık yenilmezlik serisini sürdürdü. Fener böylece lider Sivas'la farkı 6 puana indirdi. 22. dakikada Rebocho'nun ceza sahasında elle oynaması sonrasında VAR uyarısı sonrası Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Kruse penaltıdan golü attı: 1-0.



ATIBA UMUTLANDIRDI AMA

32. dakikada Fenerbahçe 2. golü buldu. Ozan Tufan yaklaşık 25 metreden mükemmel bir şutla Karius'u mağlup etti: 2-0. 45+5. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde Atiba'nın ayak koyduğu top ağlarla buluştu: 2-1.



ISLA'DAN ASİST VEDAT'TAN GOL

48'de Elneny'nin kafa vuruşu üstten auta gitti. 54'te Burak Yılmaz yüzde yüz pozisyonda Altay'ı geçemedi. 58. dakikada Isla'nın sağ çizgiden asistinde Vedat Muriç şık bir dokunuşla skoru 3-1 yaptı. Kalan dakikalarda skor değişmedi.







BURAK KAÇIRDI, VEDAT ATTI

Maçın kader anı 54. dakikada yaşandı... Burak Yılmaz yüzde yüz pozisyonda golü atamadı. Ancak 4 dakika sonra Vedat Muriç affetmedi ve skor 2-2'ye gelecekken bir anda 3-1 oldu.



KRUSE'DEN LİGDE 2. GOL

Son haftaların en çok eleştirilen isimlerinden biri olan Max Kruse penaltıdan golünü attı. Bu sezon ligde 2. kez ağları havalandırdı.



VEDAT MURİÇ 22 GOLLE 2019'UN EN GOLCÜSÜ

Dün geceki kritik derbide Isla'nın asistinde Fenerbahçe'nin 3. golünü Beşiktaş ağlarına bırakan Vedat Muriç 22 golle Süper Lig'de 2019 yılının en golcüsü oldu. Dün gece etkili bir oyun sergileyen Vedat Muric 22 golün 12'sini Çaykur Rizespor formasıyla, 10'unu ise Fenerbahçe'de attı.







İLK DEVREDE TAM 7 PENALTI!

Dün ilk golü penaltıdan bulan Fenerbahçe, 7 penaltıyla bu alanda ligin zirvesinde oturuyor... Sarı-Lacivertliler bu penaltıların tamamını maçların ilk yarılarında kazandı.



BÜYÜK SEVİNÇ YAŞANDI

Çok sıkıntılı bir süreçte Beşiktaş derbisini kazanan Fenerbahçe'de büyük bir sevinç yaşandı.







İŞTE OZAN'IN MÜTHİŞ GOLÜ

Gecenin yıldızı Ozan Tufan 32. dakikada Beşiktaş kalesini önünde bulur bulmaz müthiş bir füze çıkardı.







Top adeta 90 diye tabir edilen yere gitti ve Karius'u mağlup etti.







