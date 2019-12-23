F.Bahçe'nin Beşiktaş'ı yendiği maç sonrası Ersun Yanal'ın sözleri Sarı-Lacivertli camiada deprem etkisi yarattı. Maç bitiminde, "Birçok mevkisinde oyuncusu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe galip geldi" diyen Ersun Yanal'ın bu sözlerle yönetime mesaj verdiği ve istifa edebileceği iddia edildi.
EMRE İLE KAVGA İDDİALARINI YALANLADI
Yanal'ın bu ifadelerinin yönetimle yaşadığı sorunlar sebebiyle olduğu öne sürüldü. Deneyimli hoca, Emre ile kendisine 11'de şans vermediği için tartıştığı iddialarını ise birlikte basın toplantısına çıkarak yalanladı. Yanal'ın istifa edebileceği konuşuluyor.
ALİ KOÇ: HOCAMIZIN CANI SIKKIN OLABİLİR
Ersun Yanal ayrıca hakkındaki tüm iddialar için çarşamba günü bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Yanal'ın sözleri üzerine konuşan F.Bahçe Başkanı Ali Koç ise "Hocamın canı sıkkın olabilir. Ersun hocayı tebrik ediyorum, bu kadar söylenti içinde çalışabildi" diyerek Yanal'a destek verdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Teknik Direktör Ersun Yanal'ın derbiden sonra stat otoparkında mini bir toplantı yapması dikkatlerden kaçmadı.
EMRE İLE KAVGA İDDİALARINI YALANLADI
Yanal'ın bu ifadelerinin yönetimle yaşadığı sorunlar sebebiyle olduğu öne sürüldü. Deneyimli hoca, Emre ile kendisine 11'de şans vermediği için tartıştığı iddialarını ise birlikte basın toplantısına çıkarak yalanladı. Yanal'ın istifa edebileceği konuşuluyor.
ALİ KOÇ: HOCAMIZIN CANI SIKKIN OLABİLİR
Ersun Yanal ayrıca hakkındaki tüm iddialar için çarşamba günü bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Yanal'ın sözleri üzerine konuşan F.Bahçe Başkanı Ali Koç ise "Hocamın canı sıkkın olabilir. Ersun hocayı tebrik ediyorum, bu kadar söylenti içinde çalışabildi" diyerek Yanal'a destek verdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Teknik Direktör Ersun Yanal'ın derbiden sonra stat otoparkında mini bir toplantı yapması dikkatlerden kaçmadı.
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