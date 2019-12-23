'Galatasaray'a kayyum' tartışmalarında son raunt!

Geçtiğimiz hafta Galatasaray'da kayyum tartışması yaşanmıştı… Eski başkan adayı Ahmet Özdoğan'ın 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açtığı davada kulübün yönetimine kayyum atanmasını istediği öne sürülmüş hatta Başkan Yardımcısı Yusuf Günay isim vermeden iddiaları doğrulamıştı.

Özdoğan ise ısrarla, "Bizim böyle bir talebimiz yok" diye konuşmuştu. Dün konuyla ilgili bir belge sosyal medyaya düştü. 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın tensip tutanağında "Derneğe Kayyum Atanması" ifadesinin yer alması dikkat çekti.

ÖZDOĞAN'DAN YENİ BAŞVURU!

Ancak TAKVİM'in ulaştığı bilgilere göre "Kayyum istemediklerini açıklayan" Ahmet Özdoğan, mahkemeye yeni bir başvuru yaptı…

Başvuru dilekçesinde "Hakimin müdahalesi" talebinin "Derneğe Kayyum Atanması" ibaresi olarak tutanağa 'sehven' geçirildiğini düşündüklerini belirterek, "Kayyum talebimiz olmamasına rağmen, kayyum talep etmişiz gibi davanın yönlendirilmesinin engellenmesini, yeniden tensip tutanağı hazırlanarak tarafımıza tebliğ edilmesini talep ederiz" ifadesi kullanıldı.

TAKVİM ÖZEL