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  • 23.12.2019 14:54
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 15:18

''a kayyum' tartışmalarında son raunt!

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan ''a kayyum atanacak' iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. İddialara göre Galatasaray'ın eski başkan adaylarından Hasan ve Barış Cenk Akkaya'nın sarı kırmızılı kulübe kayyum atanması için İstanbul 7'nci Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Ancak işin aslı daha sonra ortaya çıktı. Ahmet Özdoğan, 'e konuştu ve "Bizim böyle bir başvurumuz yok. Bu iddialar yalan" dedi. Galatasaray'a kayyum iddialarında yeni bir gelişme yaşandı. Ahmet Özdoğan 7. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada tensip tutanağında yer alan “Kayyum” ifadesinin düzeltilmesi için mahkemeye başvuruda bulundu. “Bizim böyle bir talebimiz yok. Bu hatanın düzeltilmesini istiyoruz” dedi. Detaylar TAKVİM özel haberinde...

'Galatasaray'a kayyum' tartışmalarında son raunt!

Geçtiğimiz hafta Galatasaray'da kayyum tartışması yaşanmıştı… Eski başkan adayı Ahmet Özdoğan'ın 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açtığı davada kulübün yönetimine kayyum atanmasını istediği öne sürülmüş hatta Başkan Yardımcısı Yusuf Günay isim vermeden iddiaları doğrulamıştı.

Özdoğan ise ısrarla, "Bizim böyle bir talebimiz yok" diye konuşmuştu. Dün konuyla ilgili bir belge sosyal medyaya düştü. 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın tensip tutanağında "Derneğe Kayyum Atanması" ifadesinin yer alması dikkat çekti.

ÖZDOĞAN'DAN YENİ BAŞVURU!

Ancak TAKVİM'in ulaştığı bilgilere göre "Kayyum istemediklerini açıklayan" Ahmet Özdoğan, mahkemeye yeni bir başvuru yaptı…

Başvuru dilekçesinde "Hakimin müdahalesi" talebinin "Derneğe Kayyum Atanması" ibaresi olarak tutanağa 'sehven' geçirildiğini düşündüklerini belirterek, "Kayyum talebimiz olmamasına rağmen, kayyum talep etmişiz gibi davanın yönlendirilmesinin engellenmesini, yeniden tensip tutanağı hazırlanarak tarafımıza tebliğ edilmesini talep ederiz" ifadesi kullanıldı.

TAKVİM ÖZEL

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