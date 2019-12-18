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  • 18.12.2019 16:46
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 16:58

Son dakika haberi: 'a şoku! Mahkemeye başvuruldu

Son dakika haberi... 'ın eski başkan adaylarından Hasan ve 'nın sarı kırmızılı kulübe atanması için 7'nci 'ne başvuruda bulunduğu öğrenildi. Yapılan başvurunun kabul edilmesi durumunda Galatasaray Kulübü'nü e götürecek bir kişi kayyum olarak yetkilendirilecek.

Son dakika: Galatasaray'a kayyum şoku

'ın eski başkan adaylarından Hasan ve 'nın sarı kırmızılı kulübe atanması için 7'nci 'ne başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Açılan davanın gerekçesi ise genel kurulun toplanarak Galatasaray Kulübü'ne kayyum atanması için yapıldığı yönünde bilgi alındı. Hukuki dayanak olarak medeni hukukun 75'inci maddesinin gösterilerek yapılan başvuruda, mahkemeden li genel kurul isteğiyle toplantının gerçekleştirilmesi talep edildi.

Yapılan başvurunun kabul edilmesi durumunda Galatasaray Kulübü'nü seçime götürecek bir kişi kayyum olarak yetkilendirilecek.

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