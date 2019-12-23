Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 23.12.2019 14:05
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 14:05

04'de ayın oyuncusu seçildi

Milli futbolcu , formasını giydiği 04'de taraftarlar tarafından kasım ayının en iyi futbolcusu seçildi. Kasım'da takımıyla çıktığı 4 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen Ozan, söz konusu müsabakaların hepsinde 90 dakika sahada kaldı.

Resmen açıkladılar! Ozan Kabak...

Almanya Bundesliga ekiplerinden 04'de ayın oyuncusu belli oldu. , Schalke taraftarlarının yaptığı oylamada yüzde 48 ile kasım ayının en iyi futbolcusu seçildi. Milli oyuncuyu yüzde 31 ile Benito Raman izledi. Amine Harit yüzde 11, Daniel Caligiuri ise yüzde 10 oy aldı.

Kasım'da takımıyla çıktığı 4 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen Ozan, söz konusu müsabakaların hepsinde 90 dakika sahada kaldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSchalke 04'de ayın oyuncusu Ozan Kabak seçildi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri