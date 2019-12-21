Sezonu kapatan Luyindama'nın yerine stoper arayan Galatasaray hedefe ulaşıyor... Sarı- Kırmızılılar geçen sezon Başakşehir formasını giyen Manuel Da Costa ile büyük oranda anlaştı. Suudi kulübü Al Ittihad'ta oynayan Brezilyalı yıldızla 15 gündür temas halinde olan yönetimin tüm pürüzleri giderdiği belirlendi.
EKONOMİK KRİZ YAŞANIYOR
Parasını alamadığı için kulübü ile sorun yaşayan Da Costa'nın sözleşmesini fesh etmesinin an meselesi olduğu öğrenildi. 33 yaşındaki futbolcu boşa çıkınca Galatasaray'a imza atacak.
OCAK AYINDA AYRILMIŞTI
Da Costa ile anlaşmanın 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık olduğu da öğrenildi. Daha önce Sivas formasını da giyen Sambacı geçen sezon devre arası Başakşehir'den Al Ittihad'a gitmişti.
EKONOMİK KRİZ YAŞANIYOR
Parasını alamadığı için kulübü ile sorun yaşayan Da Costa'nın sözleşmesini fesh etmesinin an meselesi olduğu öğrenildi. 33 yaşındaki futbolcu boşa çıkınca Galatasaray'a imza atacak.
OCAK AYINDA AYRILMIŞTI
Da Costa ile anlaşmanın 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık olduğu da öğrenildi. Daha önce Sivas formasını da giyen Sambacı geçen sezon devre arası Başakşehir'den Al Ittihad'a gitmişti.
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