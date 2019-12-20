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Galatasaray transferde bombayı patlattı! Manuel Da Costa Aslan oluyor...

Galatasaray transferde bombayı patlattı. Sarı kırmızılılar ülkemizde Sivasspor ve Başakşehir formaları giyen ve sezon başı Suudi Arabistan ekibi olan Al Ittihad'a giden Manuel da Costa ile her konuda anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

20.12.2019 19:43 - Son Güncelleme: 20.12.2019 19:54
Galatasaray transferde bombayı patlattı! Da Costa Aslan oluyor...

Galatasaray transferde bombayı patlattı.

Galatasaray transferde bombayı patlattı! Da Costa Aslan oluyor...

Sarı kırmızılılar ülkemizde Sivasspor ve Başakşehir formaları giyen ve sezon başında İstanbul ekibinden 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan ekibi olan Al Ittihad'a giden Manuel da Costa ile her konuda anlaşmaya vardı.

Galatasaray transferde bombayı patlattı! Da Costa Aslan oluyor...

Taksitleri ödenmeyen da Costa için Başakşehir, mali sıkıntı içinde olan kulübü FIFA'ya şikayet etmişti.

Galatasaray transferde bombayı patlattı! Da Costa Aslan oluyor...

SÖZLEŞMESİNİ FESHETMİŞTİ

Gelişmeler üzerine 33 yaşındaki Faslı oyuncu geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan ekibi olan Al Ittihad'dan parasını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini feshetmiş ve boşa çıkmıştı.

Galatasaray transferde bombayı patlattı! Da Costa Aslan oluyor...

ASLAN'A "EVET" DEDİ

Devre arasında savunmayı güçlendirmek isteyen Teknik Direktör Fatih Terim'in bu transfer için Şükrü Hanedar'ı görevlendirdiği ve tecrübeli oyuncunun Galatasaray'ın teklifine 'Evet' dediği öğrenildi.

TAKVİM.COM.TR

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