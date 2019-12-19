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  • Son Güncelleme: 19.12.2019 10:31

Son dakika: - maçındaki kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte yaşananlar

Salı akşamı 5. Tur rövanş karşılaşmasında Tuzla'yı 4-0'lık skorla geçerek bir üst tura yükseldi. Ancak maçın ardından yaşanan kavga karşılaşmanın önüne geçti. Kavga anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte , Muslera, ve diğerleri arasında yaşananlar...

Galatasaray'ın Tuzlaspor'u 4-0 yenerek Türkiya Kupası'nda son 16'ya kaldığı maçın ardından saha karışmıştı. Çıkan olaylara dair birçok iddia ortaya atılırken, yayıncı kuruluş olan A Spor neler yaşandığını ortaya çıkaran bir video paylaştı.

GÖKHAN'DAN MUSLERA'YA EL HAREKETİ
Olay henüz sıcaklığını korurken Tuzlaspor cephesi Muslera'nın Gökhan Çıra'ya yumruk attığını iddia etmişti. Ancak Gökhan, Muslera'nın kendisine vurmadığını, bir Galatasaray çalışanının kafa attığını açıklamıştı.

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