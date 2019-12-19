Galatasaray'ın Tuzlaspor'u 4-0 yenerek Türkiya Kupası'nda son 16'ya kaldığı maçın ardından saha karışmıştı. Çıkan olaylara dair birçok iddia ortaya atılırken, yayıncı kuruluş olan A Spor neler yaşandığını ortaya çıkaran bir video paylaştı.

GÖKHAN'DAN MUSLERA'YA EL HAREKETİ

Olay henüz sıcaklığını korurken Tuzlaspor cephesi Muslera'nın Gökhan Çıra'ya yumruk attığını iddia etmişti. Ancak Gökhan, Muslera'nın kendisine vurmadığını, bir Galatasaray çalışanının kafa attığını açıklamıştı.