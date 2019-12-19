Tuzlaspor - Galatasaray maçının temsilci raporu ortaya çıktı! Muslera ve Fatih Terim ceza alacak mı?
Ziraat Türkiye Kupası'nda salı akşamı oynanan karşılaşmaya maçın sonunda yaşanan olaylar damga vurmuştu. Soyunma odası tünelinde başlayan ardından sahanın içerisine taşan olaylarda Muslera'nın Tuzlasporlu Gökhan Çıra'yı yumrukladığı iddia edilmişti. Fatih Terim ve Tuzlasporlu bazı yetkililerin de karıştığı olayların ardından birbiri ardına açıklamalar yapılmıştı. Olayların ardından gözler TFF'ye çevrilmişti. TFF temsilcisinin maç sonunda yaşanan olaylarla ilgili hazırladığı rapor ortaya çıktı.
19.12.2019 08:58
- Son Güncelleme: 19.12.2019 08:58
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