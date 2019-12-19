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Tuzlaspor - Galatasaray maçının temsilci raporu ortaya çıktı! Muslera ve Fatih Terim ceza alacak mı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda salı akşamı oynanan karşılaşmaya maçın sonunda yaşanan olaylar damga vurmuştu. Soyunma odası tünelinde başlayan ardından sahanın içerisine taşan olaylarda Muslera'nın Tuzlasporlu Gökhan Çıra'yı yumrukladığı iddia edilmişti. Fatih Terim ve Tuzlasporlu bazı yetkililerin de karıştığı olayların ardından birbiri ardına açıklamalar yapılmıştı. Olayların ardından gözler TFF'ye çevrilmişti. TFF temsilcisinin maç sonunda yaşanan olaylarla ilgili hazırladığı rapor ortaya çıktı.

19.12.2019 08:58 - Son Güncelleme: 19.12.2019 08:58
Tuzlaspor - Galatasaray maçının temsilci raporu ortaya çıktı! Muslera ve Fatih Terim ceza alacak mı?

Maçta görevli TFF temsilcileri Celalettin Yavuz ve Durmuş Cansever'in müsabaka raporları TFF'ye ulaştı.

Tuzlaspor - Galatasaray maçının temsilci raporu ortaya çıktı! Muslera ve Fatih Terim ceza alacak mı?

MUSLERA'NIN DURUMU NETLEŞTİ
Raporlar, en çok merak edilen isim olan Galatasaray kalecisi Muslera'nın durumunu da netleştirdi.

Tuzlaspor - Galatasaray maçının temsilci raporu ortaya çıktı! Muslera ve Fatih Terim ceza alacak mı?

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI İNCELEMEDE
Hürriyet'in haberine göre Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki olayların ani gelişmesi nedeniyle temsilci raporlarını yeterli görmeyen TFF Hukuk Müşavirliği, yayıncı kuruluşa başvurarak maç sonrası yaşananlarla ilgili tüm kamera görüntülerini talep etti.

Tuzlaspor - Galatasaray maçının temsilci raporu ortaya çıktı! Muslera ve Fatih Terim ceza alacak mı?

HEPSİ DOSYADA
TFF Hukuk Müşavirliği, Tuzlaspor ve Galatasaraylı futbolcu, teknik direktör ve yöneticilerinin karşılaşma sonrası verdiği röportajları ve sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımları da incelemeye alıp, dosyaya koydu.

Tuzlaspor - Galatasaray maçının temsilci raporu ortaya çıktı! Muslera ve Fatih Terim ceza alacak mı?

TEMSİLCİ RAPORUNDA YUMRUK EYLEMİ YOK
Muslera'nın Tuzlasporlu futbolculardan Gökhan Çıra'ya önce sözle ardından fiziki saldırıda bulunduğu iddia edilmesine karşılık, temsilci raporlarında böyle bir eylemin yer almadığı belirtildi.

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