Tuzlaspor - Galatasaray maçının temsilci raporu ortaya çıktı! Muslera ve Fatih Terim ceza alacak mı?

HEPSİ DOSYADA

TFF Hukuk Müşavirliği, Tuzlaspor ve Galatasaraylı futbolcu, teknik direktör ve yöneticilerinin karşılaşma sonrası verdiği röportajları ve sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımları da incelemeye alıp, dosyaya koydu.