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  • 19.12.2019 13:51
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 13:52

'a derbisi öncesi müjdeli haber

Süper Lig'in 16. haftasında 'nin konuğu olacak 'ta derbi hazırlıkları sürüyor. Sakatlığı bulunan N'Koudou'nun takımla birlikte çalışmalara başladığı öğrenildi.

Beşiktaş'a F.Bahçe derbisi öncesi müjdeli haber

, Süper Lig'in 16. haftasında ile 22 Aralık Pazar günü yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yaptı.

Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.

İdmana, tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmadı. Kevin N'Koudou takımla çalışmalara başladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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