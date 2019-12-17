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  • Son Güncelleme: 17.12.2019 20:20

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5. Tur rövanş maçında , 'ı konuk ediyor. A Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşma öncesi Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.

Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!

5. Tur rövanş maçında , 'ı konuk ediyor. İlk maçı kendi evinde 2-0 kaybeden Galatasaray'ın turu geçmesi için 3 farklı galibiyete ihtiyacı var.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 20.45'de başlayacak. A Spor ekranından canlı yayınlanacak karşılşamayı takvim.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.

Tuzlaspor - Galatasaray ilk 11'ler

Tuzlaspor: Bayram, Bülent, Erdinç, Kemal, Tarık, Muhammed, Gökcan, Umut, Yasin, Sadık, Göksu

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet, Selçuk, Falcao, Belhanda, Donk, Nagatomo, Ömer, Taylan, Feghouli

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