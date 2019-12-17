Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Tuzlaspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. İlk maçı kendi evinde 2-0 kaybeden Galatasaray'ın turu geçmesi için 3 farklı galibiyete ihtiyacı var.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 20.45'de başlayacak. A Spor ekranından canlı yayınlanacak karşılşamayı takvim.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.

Tuzlaspor - Galatasaray ilk 11'ler

Tuzlaspor: Bayram, Bülent, Erdinç, Kemal, Tarık, Muhammed, Gökcan, Umut, Yasin, Sadık, Göksu

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet, Selçuk, Falcao, Belhanda, Donk, Nagatomo, Ömer, Taylan, Feghouli