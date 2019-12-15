Trabzonspor Esteghlal’in stoperi Cheshmi'nin peşinde

Trabzonspor İranlı savunma oyuncusu Roozbeh Cheshmi'yi listesine ekledi.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
İran ekibi Esteghlal'da forma giyen 26 yaşında ve 1.92 mt. boyundaki futbolcunun bir süredir takip edildiği öğrenildi. Cheshmi'nin sözleşmesi sezon sonu sona eriyor. İran Milli Takımı'nda forma giyen Cheshmi için Hosseini'den bilgi alındı.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
İran ekibi Esteghlal'da forma giyen 26 yaşında ve 1.92 mt. boyundaki futbolcunun bir süredir takip edildiği öğrenildi. Cheshmi'nin sözleşmesi sezon sonu sona eriyor. İran Milli Takımı'nda forma giyen Cheshmi için Hosseini'den bilgi alındı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.