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Trabzonspor Esteghlal’in stoperi Cheshmi'nin peşinde

Karadeniz Fırtınası, devre arası Esteghlal’in stoperi Cheshmi ile görüşecek... Cheshmi'nin sözleşmesi sezon sonu sona eriyor. İran Milli Takımı'nda forma giyen Cheshmi için Hosseini'den bilgi alındı.

Trabzon’a yeni İranlı
Trabzonspor İranlı savunma oyuncusu Roozbeh Cheshmi'yi listesine ekledi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
İran ekibi Esteghlal'da forma giyen 26 yaşında ve 1.92 mt. boyundaki futbolcunun bir süredir takip edildiği öğrenildi. Cheshmi'nin sözleşmesi sezon sonu sona eriyor. İran Milli Takımı'nda forma giyen Cheshmi için Hosseini'den bilgi alındı.

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