Trabzon'un devre arasında Beşiktaş'ta forma giyen Sırp stoper Dusko Tosic'i transfer edeceği iddia edildi. 34 yaşındaki stoperin kulübü Guangzhou ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
- Spor
- 14.12.2019
- Gazete
Fırtına’da Tosic iddiası
Trabzon'un devre arasında Beşiktaş'ta forma giyen Sırp stoper Dusko Tosic'i transfer edeceği iddia edildi. 34 yaşındaki stoperin kulübü Guangzhou ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
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