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Fırtına’da Tosic iddiası

'un devre arasında 'ta forma giyen Sırp stoper 'i edeceği iddia edildi. 34 yaşındaki stoperin kulübü Guangzhou ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Fırtına’da Tosic iddiası
'un devre arasında Beşiktaş'ta forma giyen Sırp stoper Dusko Tosic'i edeceği iddia edildi. 34 yaşındaki stoperin kulübü Guangzhou ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

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