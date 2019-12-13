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, ’ndeki ında Wolves’ten fark yedi! 11 dakikada ağlarında 4 gol gördü...

’nde formalite maçına çıkan , Wolverhampton karşısında 2. yarı yediği gollerle çöktü. 56’da oyuna giren Jota 13 dakikada 3 gol attı.

11 dakikada dağıldı
Kartal 'nde grubunda oynadığı ta İngiliz ekibi Wolverhampton'a farklı yenildi: 4-0. 2'nci dakikada Boyd'un şutunu Ruddy kontrol etti. 6'da Cutrone'nin Neto'ya verdiği pası araya giren Necip son anda önledi.

REBOCHO'NUN ŞUTU DIŞARDA
Maçın 32. dakikasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Rebocho'nun yerden sert yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından dışarı gitti. Devre 0-0 berabere bitti.



2'NCİ YARI BEŞİKTAŞ ÇÖKTÜ
İkinci yarının 57 ve 63. dakik asında Jota İngiliz ekibini 2-0 öne geçirdi. Dendoncker 67'de skoru 3-0 yaparken Jota 69'da farkı 4'e çıkardı. Gruptaki diğer maçta Braga Bratislava'yı 4-2 yendi.



ERDOĞAN&KEREM'İN İLK MAÇI
Beşiktaş'ın 18 yaşındaki stoperi Erdoğan Kaya ile sağ beki Kerem Kalafat Siyah-Beyazlı formayla ilk kez Avrupa kupası maçında forma giydi. Kaleci Utku Yuvakuran ise bu sezon ilk kez 'ın bir Avrupa maçında oynadı.



LİGE ODAKLANACAĞIZ
Avcı, Wolverhamton önünde 2. yarı çok hata yaptıklarını söyleyreek, "Artık lige odaklanacağız"dedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı Wolverhampton önünde 2.yarı çok hata yaptıklarını söyledi. Tecrübeli hoca özellikle genç oyunculardan memnun kaldığını vurgulayarak, "Artık lige odaklanacağız" dedi.

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