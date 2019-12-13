Kartal UEFA Avrupa Ligi'nde grubunda oynadığı son maçta İngiliz ekibi Wolverhampton'a farklı yenildi: 4-0. 2'nci dakikada Boyd'un şutunu Ruddy kontrol etti. 6'da Cutrone'nin Neto'ya verdiği pası araya giren Necip son anda önledi.
REBOCHO'NUN ŞUTU DIŞARDA
Maçın 32. dakikasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Rebocho'nun yerden sert yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından dışarı gitti. Devre 0-0 berabere bitti.
2'NCİ YARI BEŞİKTAŞ ÇÖKTÜ
İkinci yarının 57 ve 63. dakik asında Jota İngiliz ekibini 2-0 öne geçirdi. Dendoncker 67'de skoru 3-0 yaparken Jota 69'da farkı 4'e çıkardı. Gruptaki diğer maçta Braga Bratislava'yı 4-2 yendi.
ERDOĞAN&KEREM'İN İLK MAÇI
Beşiktaş'ın 18 yaşındaki stoperi Erdoğan Kaya ile sağ beki Kerem Kalafat Siyah-Beyazlı formayla ilk kez Avrupa kupası maçında forma giydi. Kaleci Utku Yuvakuran ise bu sezon ilk kez Beşiktaş'ın bir Avrupa maçında oynadı.
LİGE ODAKLANACAĞIZ
Avcı, Wolverhamton önünde 2. yarı çok hata yaptıklarını söyleyreek, "Artık lige odaklanacağız"dedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı Wolverhampton önünde 2.yarı çok hata yaptıklarını söyledi. Tecrübeli hoca özellikle genç oyunculardan memnun kaldığını vurgulayarak, "Artık lige odaklanacağız" dedi.
REBOCHO'NUN ŞUTU DIŞARDA
Maçın 32. dakikasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Rebocho'nun yerden sert yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından dışarı gitti. Devre 0-0 berabere bitti.
2'NCİ YARI BEŞİKTAŞ ÇÖKTÜ
İkinci yarının 57 ve 63. dakik asında Jota İngiliz ekibini 2-0 öne geçirdi. Dendoncker 67'de skoru 3-0 yaparken Jota 69'da farkı 4'e çıkardı. Gruptaki diğer maçta Braga Bratislava'yı 4-2 yendi.
ERDOĞAN&KEREM'İN İLK MAÇI
Beşiktaş'ın 18 yaşındaki stoperi Erdoğan Kaya ile sağ beki Kerem Kalafat Siyah-Beyazlı formayla ilk kez Avrupa kupası maçında forma giydi. Kaleci Utku Yuvakuran ise bu sezon ilk kez Beşiktaş'ın bir Avrupa maçında oynadı.
LİGE ODAKLANACAĞIZ
Avcı, Wolverhamton önünde 2. yarı çok hata yaptıklarını söyleyreek, "Artık lige odaklanacağız"dedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı Wolverhampton önünde 2.yarı çok hata yaptıklarını söyledi. Tecrübeli hoca özellikle genç oyunculardan memnun kaldığını vurgulayarak, "Artık lige odaklanacağız" dedi.
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