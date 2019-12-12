UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Beşiktaş, deplasmanda İngiliz ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.
TSİ 23.00'te başlayacak ve Molineix Ground'da oynanacak karşılaşmayı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs yapacak. 4. hakem olarak ise Aleksandrs Golubevs görev yapacak. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
WOLVERHAMPTON - BEŞİKTAŞ CANLI
İLK 11'LER
Wolverhampton: Ruddy, Bennett, Coady, Kilman, Buur, Vinagre, Dendoncker, Neves, Moutinho, Neto, Cutrone
Beşiktaş: Utku, Kerem Kalafat, Necip Uysal, Erdoğan Kaya, Rebocho, Erdem Seçgin, Oğuzhan, Lens, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Umut Nayir
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