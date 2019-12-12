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  • 12.12.2019 21:37
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 21:48

- | İLK 11'LER BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda , deplasmanda İngiliz ekibi ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.

Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda , deplasmanda İngiliz ekibi ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.

TSİ 23.00'te başlayacak ve Molineix Ground'da oynanacak karşılaşmayı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs yapacak. 4. hakem olarak ise Aleksandrs Golubevs görev yapacak. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

WOLVERHAMPTON - BEŞİKTAŞ CANLI

İLK 11'LER
Wolverhampton: Ruddy, Bennett, Coady, Kilman, Buur, Vinagre, Dendoncker, Neves, Moutinho, Neto, Cutrone

Beşiktaş: Utku, Kerem Kalafat, Necip Uysal, Erdoğan Kaya, Rebocho, Erdem Seçgin, Oğuzhan, Lens, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Umut Nayir

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