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’ya 4 yıl doping cezası

- ping Ajansı , 'nin Lozan kentinde yaptığı toplantıda Rus atletlerin son dönemde doping olaylarından karışmasından dolayı 'yı tüm spor organizasyonlarından 4 yıl men etti.

Rusya’ya 4 yıl doping cezası
Rusya'ya büyük şok!... - ping Ajansı , İsviçre'nin Lozan kentinde yaptığı toplantıda Rus atletlerin son dönemde doping olaylarından karışmasından dolayı 'yı tüm spor organizasyonlarından 4 yıl men etti. Ancak doping yapmadığını kanıtlayan Rus sporcuların ise tarafsız olarak organizasyonlara katılabilecekleri belirtildi. Rusya bu karar için 21 gün içinde CAS'a gidebilecek. Bu durumdan Sharapova gibi birçok sporcu etkilenebilecek.

RUS RAKET DE TEHLİKEDE
32 yaşındaki Rus tenisçi Sharapova'nın Rusya'ya 4 yıl doping cezası verilmesi nedeniyle Olimpiyat Oyunları'na katılamama tehlikesi doğabilir.

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