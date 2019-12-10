Rusya'ya büyük şok!... Dünya Anti Do- ping Ajansı WADA, İsviçre'nin Lozan kentinde yaptığı toplantıda Rus atletlerin son dönemde doping olaylarından karışmasından dolayı Rusya'yı tüm spor organizasyonlarından 4 yıl men etti. Ancak doping yapmadığını kanıtlayan Rus sporcuların ise tarafsız olarak organizasyonlara katılabilecekleri belirtildi. Rusya bu karar için 21 gün içinde CAS'a gidebilecek. Bu durumdan Sharapova gibi birçok sporcu etkilenebilecek.
RUS RAKET DE TEHLİKEDE
32 yaşındaki Rus tenisçi Sharapova'nın Rusya'ya 4 yıl doping cezası verilmesi nedeniyle Olimpiyat Oyunları'na katılamama tehlikesi doğabilir.
RUS RAKET DE TEHLİKEDE
32 yaşındaki Rus tenisçi Sharapova'nın Rusya'ya 4 yıl doping cezası verilmesi nedeniyle Olimpiyat Oyunları'na katılamama tehlikesi doğabilir.
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